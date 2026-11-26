Madrid: risultato positivo per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca spagnola , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,51%.



Lo scenario su base settimanale dell' istituto di credito spagnolo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Banco de Sabadel evidenzia un declino dei corsi verso area 3,462 Euro con prima area di resistenza vista a 3,484. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,449.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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