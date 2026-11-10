Madrid: andamento sostenuto per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca spagnola, che tratta in utile del 2,14% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'istituto di credito spagnolo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Banco de Sabadel è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,803 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,719. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,887.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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