Madrid: risultato positivo per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca spagnola , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' istituto di credito spagnolo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banco de Sabadel rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Banco de Sabadel segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,508 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,582. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,467.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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