New York: in calo Agilent Technologies

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di strumenti di misura elettronici , che passa di mano con un calo del 2,77%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Agilent Technologies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,63%, rispetto a -1,92% dell' indice del basket statunitense ).





La tendenza di breve di Agilent Technologies è in rafforzamento con area di resistenza vista a 181,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 175,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 187,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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