New York: acquisti a mani basse su Agilent Technologies
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di strumenti di misura elettronici, che tratta in rialzo del 4,79%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Agilent Technologies rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Agilent Technologies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 188,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 181,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 195,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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