New York: acquisti a mani basse su Agilent Technologies

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di strumenti di misura elettronici , che tratta in rialzo del 4,79%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Agilent Technologies rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Agilent Technologies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 188,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 181,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 195,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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