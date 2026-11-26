Parigi: andamento sostenuto per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Bene il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , con un rialzo del 2,42%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Eurofins Scientific più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Eurofins Scientific , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 85,49 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 87,03 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 84,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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