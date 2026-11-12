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Parigi: andamento sostenuto per Hermes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Hermes
Apprezzabile rialzo per la maison di moda francese, in guadagno del 2,07% sui valori precedenti.
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