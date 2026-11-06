Parigi: rosso per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , che tratta con una perdita dell'1,82%.



L'andamento di Eurofins Scientific nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di breve periodo di Eurofins Scientific sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 87,93 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 87,01. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 88,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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