Parigi: scambi al rialzo per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , che avanza bene dell'1,95%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bureau Veritas rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Bureau Veritas è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,69 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,94. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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