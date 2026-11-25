Bureau Veritas, rumours: Advent valuta un'offerta per l'acquisizione

Il titolo accelera a Parigi

(Teleborsa) - Il titolo Bureau Veritas è salito fino al 12% alla Borsa di Parigi, toccando un massimo storico, in seguito alle indiscrezioni - riportata da Bloomberg citando fondi a conoscenza della faccenda - secondo cui Advent starebbe valutando un'offerta per l'acquisizione della società francese di certificazione e collaudi.



Stando alle fonti, il fondo di private equity statunitense si sta avvalendo della consulenza di esperti per esaminare una possibile offerta per Bureau Veritas. Nell'ambito dell'operazione, Advent potrebbe puntare a scorporare alcuni asset della società. Un portavoce di Bureau Veritas ha dichiarato che la società non è impegnata in alcuna trattativa con Advent.



È la seconda volta in due anni che Bureau Veritas diventa oggetto di interesse per un'acquisizione. All'inizio del 2025, l'azienda aveva avviato discussioni con la rivale svizzera SGS per una possibile fusione.



L'eventuale operazione su Bureau Veritas dipenderebbe dalla posizione della holding di investimento francese Wendel SE, principale azionista della società con una quota di circa il 21%.



Le valutazioni di Advent sono ancora in una fase iniziale e non vi è alcuna certezza che possano portare a un accordo, hanno riferito le fonti.



Nel 2025, Bureau Veritas ha registrato un fatturato di circa 6,5 ??miliardi di euro e un utile operativo rettificato pari a 1 miliardo di euro.









(Foto: © rawpixel)

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