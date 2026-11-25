Parigi: acquisti a mani basse su Bureau Veritas

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , che mostra una salita bruciante del 6,54% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Bureau Veritas mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,29%, rispetto a -0,93% dell' indice di Parigi ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Bureau Veritas . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 32,97 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 30,94. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 30,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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