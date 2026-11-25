Parigi: acquisti a mani basse su Bureau Veritas
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, che mostra una salita bruciante del 6,54% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Bureau Veritas mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,29%, rispetto a -0,93% dell'indice di Parigi).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Bureau Veritas. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 32,97 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 30,94. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 30,09.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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