Piazza Affari: andamento rialzista per Leonardo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che avanza bene del 3,15%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Leonardo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il contractor italiano nel settore Difesa rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Leonardo ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 50,87 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 51,71, mentre il primo supporto è stimato a 50,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```