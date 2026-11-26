Piazza Affari: balza in avanti Unicredit

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' istituto di credito , con una variazione percentuale del 3,44%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Unicredit , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della banca di Piazza Gae Aulenti segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 75,45 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 75,99. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 75,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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