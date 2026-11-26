Piazza Affari: brillante l'andamento di Saipem

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Saipem rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche attuali della società ingegneristica italiana mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 4,333 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 4,389. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 4,297.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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