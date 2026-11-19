Milano
11:08
50.537
+0,72%
Nasdaq
18-nov
27.116
0,00%
Dow Jones
18-nov
50.198
-1,11%
Londra
11:08
10.532
-0,19%
Francoforte
11:08
25.841
+0,41%
Giovedì 19 Novembre 2026, ore 11.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Saipem, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Saipem, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
19 novembre 2026 - 09.35
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Brilla la
società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, che passa di mano con un aumento del 6,03%.
Condividi
Leggi anche
Saipem, bullish scenario prevails on Piazza Affari
Piazza Affari: andamento rialzista per Saipem
Piazza Affari: bullish trend for Saipem
Piazza Affari: negative trading for Saipem
Titoli e Indici
Saipem
+7,64%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi negativi per Saipem
Piazza Affari: red for Saipem
Piazza Affari: Saipem Steps on the Gas
Piazza Affari: positive day for Saipem
Piazza Affari: positiva la giornata per Saipem
Piazza Affari: rosso per Saipem
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto