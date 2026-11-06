Milano
11:12
50.046
-0,91%
Nasdaq
5-nov
26.630
0,00%
Dow Jones
5-nov
51.523
-3,44%
Londra
11:12
10.597
-1,72%
Francoforte
11:12
25.878
-1,70%
Venerdì 6 Novembre 2026, ore 11.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi negativi per Saipem
Piazza Affari: scambi negativi per Saipem
Migliori e peggiori
,
In breve
06 novembre 2026 - 09.35
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Composto ribasso per la
società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, in flessione del 3,03% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: negative trading for Saipem
Piazza Affari: red for Saipem
Piazza Affari: scambi negativi per Ferrari
Piazza Affari: scambi negativi per STMicroelectronics
Titoli e Indici
Saipem
-3,19%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe
Piazza Affari: rosso per Saipem
Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: scambi negativi per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Saipem, BlackRock rises above 5% of capital. Total stake at 8.63%
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto