Piazza Affari: positiva la giornata per Cementir
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società cementiera, in guadagno del 2,64% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cementir più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Osservando il grafico di breve periodo del gruppo cementiero, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 15,6 Euro e supporto a 15,47. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 15,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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