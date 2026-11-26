Piazza Affari: positiva la giornata per Cementir

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società cementiera , in guadagno del 2,64% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cementir più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Osservando il grafico di breve periodo del gruppo cementiero , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 15,6 Euro e supporto a 15,47. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 15,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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