Milano 14:41
51.130 +2,38%
Nasdaq 3-nov
28.180 0,00%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 14:41
10.831 +1,81%
Francoforte 14:41
26.361 +1,92%

Piazza Affari: amplia l'ascesa Cementir

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: amplia l'ascesa Cementir
Effervescente la società cementiera, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,14%.
Condividi
```