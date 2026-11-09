Indicazioni rialziste per CIR

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Seduta decisamente positiva per la holding finanziaria , parte del FTSE Italia Mid Cap , che ha terminato in rialzo del 2,17%.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su CIR disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 0,755 Euro, con stop loss stimato a quota 0,7238 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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