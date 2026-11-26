Piazza Affari: rally per Fincantieri
(Teleborsa) - Brilla il principale complesso cantieristico al mondo, che passa di mano con un aumento del 3,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Fincantieri mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,21%, rispetto a -3,74% del principale indice della Borsa di Milano).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 11,15 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 11,56. Il peggioramento di Fincantieri è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10,88.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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