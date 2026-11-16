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Piazza Affari: andamento sostenuto per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Fincantieri
Rialzo marcato per il principale complesso cantieristico al mondo, che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.
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