Milano 10:33
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Dow Jones 12-nov
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Piazza Affari: violenta contrazione per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: violenta contrazione per Fincantieri
Retrocede molto il principale complesso cantieristico al mondo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,36%.
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