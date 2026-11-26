Piazza Affari: scambi al rialzo per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Balza in avanti la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,47%.



La tendenza ad una settimana di Caltagirone SpA è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Caltagirone SpA suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 9,07 Euro con tetto rappresentato dall'area 9,18. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,993.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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