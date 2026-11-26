Piazza Affari: scambi al rialzo per Caltagirone SpA
(Teleborsa) - Balza in avanti la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,47%.
La tendenza ad una settimana di Caltagirone SpA è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Caltagirone SpA suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 9,07 Euro con tetto rappresentato dall'area 9,18. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,993.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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