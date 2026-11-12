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Piazza Affari: andamento negativo per Caltagirone SpA

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per Caltagirone SpA
Pressione sulla Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che tratta con una perdita del 3,04%.
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