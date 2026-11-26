Piazza Affari: scambi al rialzo per Unipol

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano , in guadagno del 3,04% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Unipol mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,27%, rispetto a -3,76% del principale indice della Borsa di Milano ).





Analizzando lo scenario della società finanziaria e assicurativa si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 24,61 Euro. Prima resistenza a 24,89. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 24,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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