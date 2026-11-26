Piazza Affari: scambi al rialzo per Unipol
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, in guadagno del 3,04% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Unipol mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,27%, rispetto a -3,76% del principale indice della Borsa di Milano).
Analizzando lo scenario della società finanziaria e assicurativa si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 24,61 Euro. Prima resistenza a 24,89. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 24,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```