Milano 12:53
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Dow Jones 5-nov
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Londra 12:53
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Francoforte 12:53
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Piazza Affari: movimento negativo per Unipol

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Unipol
Ribasso per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, che presenta una flessione del 2,63%.
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