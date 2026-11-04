Piazza Affari: risultato positivo per Unipol

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano , in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unipol evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società finanziaria e assicurativa rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Unipol è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,34 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,01. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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