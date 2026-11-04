Piazza Affari: risultato positivo per Unipol
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unipol evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società finanziaria e assicurativa rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Unipol è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,34 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,01. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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