Pininfarina, PF Holdings proroga ancora l'OPA: adesioni fino all'11 dicembre

(Teleborsa) - PF Holdings ha prorogato per la seconda volta il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria su Pininfarina . Il periodo di adesione, inizialmente in scadenza il 20 novembre e già esteso al 27 novembre, si chiuderà ora alle 17:30 dell'11 dicembre, dopo ulteriori 10 sedute concordate con Borsa Italiana. Il pagamento del corrispettivo, previsto in precedenza per il 4 dicembre, slitta al 18 dicembre.



L'offerente, che detiene già l'82,585% del capitale della società torinese di design, ricorda di aver ricevuto adesioni sufficienti a superare, dopo il pagamento, la soglia del 90%. Non ci sarà la riapertura dei termini.



Secondo il nuovo calendario, i risultati provvisori saranno comunicati entro il 14 dicembre e quelli definitivi entro il 17 dicembre. L'autorizzazione golden power è attesa entro il 16 dicembre. Il comunicato sui risultati indicherà anche se ci sono le condizioni per acquistare le azioni residue e le modalità del delisting.

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