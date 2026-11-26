RCS: Stefano Barigelli designato direttore del Corriere della Sera

(Teleborsa) - Il CdA di RCS MediaGroup ha designato all'unanimità Stefano Barigelli per la nomina a direttore del Corriere della Sera. Il direttore designato si insedierà una volta compiute le prescritte procedure.



Il CdA ha anche espresso il proprio "apprezzamento" a Luciano Fontana per l'attività svolta in questi oltre undici anni di direzione del Corriere della Sera, nel corso dei quali ha dato "un importante impulso allo sviluppo digitale del Corriere e alla crescita degli abbonamenti, salvaguardando, anche nell'attuale contesto di profondi cambiamenti, i valori di autorevolezza, indipendenza e qualità dell'informazione".



Il compito di Barigelli sarà di guidare il Corriere della Sera "in questa nuova fase di grande trasformazione, con l'obiettivo di rinnovarsi senza perdere il legame con la propria storia e continuando a rappresentare un punto fermo per chi cerca informazione affidabile, autorevole e di qualità", si legge in una nota.

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