Rialzo in agguato per Compass Group

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Protagonista il leader mondiale nella ristorazione , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che chiude la seduta con un rialzo dell'1,59%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 35,79 USD, con stop loss posto a quota 32,46 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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