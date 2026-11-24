Londra: scambi al rialzo per Compass Group

(Teleborsa) - Avanza il leader mondiale nella ristorazione , che guadagna bene, con una variazione del 3,67%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Compass Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Compass Group rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Compass Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,62 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,34. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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