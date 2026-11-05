Rialzo in agguato per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Protagonista il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che chiude la seduta con un rialzo del 2,54%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Reckitt Benckiser Group ai prezzi attuali pari a 56,5 sterline, con stop loss individuato in area 53,61 pounds, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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