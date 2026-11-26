Saipem, Hudson Bay riduce lo short
(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Saipem, società di servizi per l'industria energetica quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Hudson Bay Capital Management ha ridotto ieri la propria posizione all'1,08% (rispetto all'1,14% datato 22 maggio 2026).
Immutate le posizioni di Capital Ventures International (4,13% al 30 ottobre), Citadel Advisors Europe (0,82% all'11 novembre), Crédit Industriel et Commercial (0,53% al 29 giugno), GLG Partners (0,58% al 18 novembre), LMR Partners (2,16% al 20 novembre), Melqart Asset Management (0,9% al 29 settembre), O'Connor Alternative Investments (2,1% al 14 ottobre) e Syquant Capital (1,17% al 2 novembre 2026).
La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
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