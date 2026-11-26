Saipem, Hudson Bay riduce lo short

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Saipem , società di servizi per l'industria energetica quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Hudson Bay Capital Management ha ridotto ieri la propria posizione all'1,08% (rispetto all'1,14% datato 22 maggio 2026).



Immutate le posizioni di Capital Ventures International (4,13% al 30 ottobre), Citadel Advisors Europe (0,82% all'11 novembre), Crédit Industriel et Commercial (0,53% al 29 giugno), GLG Partners (0,58% al 18 novembre), LMR Partners (2,16% al 20 novembre), Melqart Asset Management (0,9% al 29 settembre), O'Connor Alternative Investments (2,1% al 14 ottobre) e Syquant Capital (1,17% al 2 novembre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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