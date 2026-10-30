Saipem, Capital Ventures International aumenta short oltre il 4%
(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Saipem, società di servizi per l'industria energetica quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Capital Ventures International ha aumentato ieri la propria posizione al 4,03% (rispetto al 3,87% datato 28 ottobre 2026).
Immutate le posizioni di BlackRock Financial Management (0,51% al 10 settembre), Crédit Industriel et Commercial (0,53% al 29 giugno), GLG Partners (0,6% all'1 ottobre), Hudson Bay Capital Management (1,14% al 22 maggio), LMR Partners (2,31% al 26 ottobre), Melqart Asset Management (0,9% al 29 settembre), O'Connor Alternative Investments (2,1% al 14 ottobre) e Syquant Capital (1,37% al 28 ottobre 2026).
La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
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