Seri Industrial, Tribunale rigetta ricorso di London Financial Guarantees

(Teleborsa) - Seri Industrial , gruppo attivo nelle batterie, nel riciclo della plastica e negli autobus a marchio Menarini, ha reso noto che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 novembre, ha rigettato, in quanto infondato, il ricorso depositato da London Financial Guarantees per l'apertura della liquidazione giudiziale di Seri Industrial S.p.A. e FIB S.p.A.. Il Tribunale ha rilevato sia la mancata dimostrazione della titolarità del credito vantato dalla ricorrente sia l'assenza di prova dello stato di insolvenza delle due società.

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