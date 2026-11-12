Seri Industrial, approvata incorporazione in SE.R.I.

(Teleborsa) - A seguito dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Seri Industrial , che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di quest'ultima in SE.R.I., si è costituita l’assemblea straordinaria degli azionisti della stessa SE.R.I. approvando il progetto di Fusione, che prevede, tra l’altro, l’adozione di un nuovo testo di statuto sociale, riportato in allegato al progetto di Fusione, unitamente a un aumento di capitale a servizio della prevista assegnazione delle azioni SERI ai soci della Incorporanda, diversi da SERI, secondo il rapporto di cambio determinato, in concambio delle azioni dagli stessi detenute in Seri Industrial e a un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock di option.



(Foto: © rawpixel)

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