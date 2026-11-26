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Siemens Energy, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
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, che mostra una salita bruciante del 4,45% sui valori precedenti.
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