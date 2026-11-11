Milano
11:46
51.751
-0,01%
Nasdaq
10-nov
27.741
0,00%
Dow Jones
10-nov
52.232
-0,30%
Londra
11:46
10.790
+0,36%
Francoforte
11:46
26.530
+0,69%
Mercoledì 11 Novembre 2026, ore 12.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ A Francoforte, forte ascesa per Siemens Energy
A Francoforte, forte ascesa per Siemens Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
11 novembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ottima performance per il
leader delle energie rinnovabili
, che scambia in rialzo del 7,83%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: peggiora Siemens Energy
Francoforte: su di giri Siemens Energy
Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy
Argomenti trattati
Francoforte
(400)
Titoli e Indici
Siemens Energy
+9,00%
Altre notizie
Francoforte: movimento negativo per Siemens Energy
Francoforte: risultato positivo per Siemens Energy
Frankfurt: Siemens Energy Gains Momentum
Frankfurt: negative move for Siemens Energy
In Frankfurt, Siemens Energy Climbs Sharply
Francoforte: andamento negativo per Siemens Energy
Guide
MiCA, revisione UE 2026: cosa potrebbe cambiare per crypto, stablecoin, DeFi ed exchange
La revisione europea di MiCA potrebbe ampliare e chiarire le regole applicate al mercato delle cripto-attività, soprattutto nei settori che si sono sviluppati rapidamente dopo l’approvazione del...
leggi tutto