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Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy
Seduta in ribasso per il leader delle energie rinnovabili, che mostra un decremento dell'1,96%.
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