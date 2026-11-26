SYS-DAT acquisce il 100% della veronese NetStrategy

Si tratte della quarta acquisizione del 2026 e potenzia ulteriormente l'offerta di servizi dedicati alla lead generation

(Teleborsa) - SYS-DAT , società attiva nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e per il mercato dei servizi, ha acquisito il 100% di NetStrategy, società veronese specializzata in ambito GEO, CRM, lead generation, web marketing e servizi SEO/SEM.



Si tratta della quarta acquisizione del 2026 per SYS-DAT Group e riveste un'importanza rilevante poiché, sottolinea l'azienda guidata da Matteo Neuroni, consente di potenziare ulteriormente l'offerta di servizi dedicati alla lead generation, abilitando nuove opportunità di business e accelerando la crescita dei clienti.



I numeri dell'operazione



Il 100% del capitale sociale di NetStrategy è stato acquisito a una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l’EBITDA atteso per il 2026, oltre alla valorizzazione della PFN. È inoltre previsto un piano di earn-out sulla base della performance 2027-2029.



Per l'esercizio 2026, NetStrategy prevede ricavi totali pari a circa 3,2 milioni di euro, con un EBITDA di circa 0,65 milioni di Euro e una PFN positiva di circa 0,8 milioni di Euro.



L'acquisizione di NetStrategy sarà finanziata interamente con mezzi propri, con un piano di pagamento dilazionato nel periodo 2026-2030.



Il commento del CEO di SYS-DAT Matteo Neuroni



"L’ingresso di NetStrategy all’interno di SYS-DAT Group è fondamentale in quanto, oltre a rafforzare la nostra lead generation, completa il nostro offering con competenze di digital marketing di altissimo livello. L'approccio orientato alla creazione di valore di NetStrategy insieme alle nostre soluzioni permetterà di offrire una transizione digitale end-to-end dalla generazione dell'opportunità alla gestione del cliente".













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