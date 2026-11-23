SYS-DAT, acquistate azioni proprie per oltre 440 mila euro

(Teleborsa) - SYS-DAT ha comunicato di aver acquistato su Euronext Milan, segmento STAR, tra il 16 e il 20 novembre 2026, un totale di 61.132 azioni proprie, pari a circa lo 0,1954% del capitale sociale, a un prezzo medio di circa 7,27 euro, per un controvalore complessivo di 444.532,24 euro.



Gli acquisti rientrano nel programma avviato il 30 aprile 2026 e servono esclusivamente ad adempiere agli obblighi del "Piano di Stock Option 2024-2026".



Al 23 novembre 2026 l'operatore italiano dell'ICT detiene 1.623.200 azioni proprie, pari al 5,1884% del capitale sociale.









Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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