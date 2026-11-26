UniCredit, autorità di vigilanza polacca approva l'offerta su Commerzbank

Avveramento delle condizioni dell'offerta e richiesta di assemblea straordinaria

(Teleborsa) - Dopo l'approvazione del documento di offerta da parte dell'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Bafin), UniCredit ha fatto sapere di aver ricevuto le approvazioni rimaste in sospeso per il perfezionamento dell'Offerta pubblica di scambio sul totale delle azioni Commerzbank da parte della Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF"), l'Autorità di vigilanza finanziaria polacca.



Di conseguenza, UniCredit annuncia che sono state ottenute tutte le autorizzazioni normative necessarie per il regolamento dell'Offerta e che tutte le condizioni dell'Offerta di cui alla Sezione 11.1 del Documento di Offerta (le "Condizioni dell'Offerta") sono state ora soddisfatte.



L'accredito delle nuove azioni UniCredit a fronte delle azioni Commerzbank portate in adesione presso le rispettive banche depositarie avverrà non oltre il decimo giorno lavorativo successivo all'annuncio odierno. Attualmente si prevede che l'accredito presso le banche depositarie avrà luogo entro il 7 dicembre 2026.



Parallelamente, UniCredit ha chiesto a Commerzbank di convocare un'Assemblea Generale Straordinaria per eleggere i nuovi rappresentanti degli azionisti nel Consiglio di Sorveglianza. "Questo passo è in linea con il sostegno dichiarato pubblicamente dal Governo federale a favore di un processo rapido e di una transizione ordinata del controllo, a garanzia di stabilità e continuità per i clienti e i dipendenti", si legge in una nota della banca italiana.



"Queste tappe fondamentali rappresentano un progresso significativo nell'attuazione di una transizione che, secondo UniCredit, rafforzerà Commerzbank, ne accelererà la crescita e ne potenzierà la capacità di sostenere le famiglie e le imprese tedesche. Insieme, segnano un passo importante per Commerzbank, UniCredit e il futuro del settore bancario europeo, creando un gruppo più forte, dotato delle dimensioni, delle competenze e della portata necessarie per servire meglio i clienti, sostenere l'economia tedesca e contribuire a un'Europa più competitiva", ha aggiunto Unicredit.





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