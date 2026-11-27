(Teleborsa) - Altria Group
, il colosso statunitense del tabacco, potrebbe vendere parte o la totalità della sua partecipazione in Anheuser-Busch InBev
per finanziare un'operazione sulla britannica Imperial Brands
.
Per finanziare l'acquisizione di Imperial
— probabilmente in collaborazione con Japan Tobacco
— Altria potrebbe vendere, in tutto o in parte, la sua quota di circa l'8% in AB InBev, che ha un valore di 12,8 miliardi di dollari, spiegano gli analisti di Jefferies.
"In passato, Altria ha già lasciato intendere che tale partecipazione rappresenta una riserva di liquidità
a cui attingere in caso di necessità, e che l'azienda sarebbe disposta a ridurla o a cederla interamente", ha dichiarato telefonicamente Andrei Andon-Ionita, analista di Jefferies
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Secondo una nota degli analisti di Jefferies, un possibile effetto a catena vedrebbe AB InBev riacquistare una parte di tale quota
, come già accaduto circa due anni fa, quando Altria ridusse la propria partecipazione dal 10%. Un'operazione del genere potrebbe determinare un lieve incremento dell'utile per azione di AB InBev, ma comporterebbe al contempo un aumento dei suoi rapporti di indebitamento. Contattato da Bloomberg, il produttore di birra non ha rilasciato commenti immediati.(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))