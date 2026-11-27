Arte e formazione contro la violenza di genere: l'iniziativa nazionale del Gruppo BNP Paribas

Un ampio progetto di sensibilizzazione che unisce il linguaggio dell’arte, della cultura e della formazione per dare un segnale tangibile di impegno sociale

(Teleborsa) - Una serie di iniziative corali, per tutta la settimana che include la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promosse dal Gruppo BNP Paribas e le Società del Gruppo in Italia, per ribadire che la lotta alla violenza di genere richiede una responsabilità condivisa, dove la conoscenza e l'ascolto diventano gli strumenti principali per garantire a ogni donna il diritto a una vita libera e sicura.



Un ampio progetto di sensibilizzazione che unisce il linguaggio dell’arte, della cultura e della formazione per dare un segnale tangibile di impegno sociale.







Il cammino verso una nuova cultura della consapevolezza è stato inaugurato a Firenze da Claudia Cattani, Presidente di BNL BNP Paribas e Findomestic Banca, insieme all’Assessora alle Pari opportunità della Città di Firenze, Benedetta Albanese. L’incontro ha segnato l'apertura ufficiale di un palinsesto di appuntamenti distribuiti nelle principali città italiane, con l’obiettivo di trasformare il rispetto in una pratica collettiva e quotidiana, superando i silenzi e decostruendo gli stereotipi.



Iniziative che si articolano attraverso un programma multidisciplinare che coinvolge le diverse Società del Gruppo BNP Paribas che vede l'Arte come testimonianza in un percorso visivo e narrativo declinato tra arte e fotografia.



A Roma, presso Palazzo Orizzonte Europa (BNL BNP Paribas), fino al 29 novembre, è ospitata la mostra “Costellazione Silenziosa” dello scultore Paolo Bortot, un’opera che dà forma alle ferite invisibili e alle tensioni psicologiche.



Parallelamente, in diverse sedi a Milano, Firenze e Assago, BNP Paribas Leasing Solutions, Arval Italia e Findomestic, in collaborazione con la Fondazione Somaschi ETS (ente dedicato all'accoglienza e al supporto di donne vittime di violenza), promuovono la mostra fotografica “It Happens”.



Formazione e contrasto alle violenze "invisibili"



Il Gruppo pone particolare attenzione alle forme di abuso meno evidenti ma altrettanto devastanti. A Milano, BNP Paribas Cardif, in collaborazione con RAME (piattaforma editoriale e media company dedicata all'analisi dei temi sociali e di genere), propone un approfondimento sulla violenza economica, esplorando i fattori di vulnerabilità legati all'autonomia finanziaria. Altro tema centrale è la violenza digitale, affrontata da Arval Italia in collaborazione con i PuntiViola di DonnexStrada (organizzazione specializzata nel supporto legale e psicologico alle vittime di violenza), per analizzare l’impatto dello stalking e del ricatto digitale.



L’impegno del Gruppo BNP Paribas si concretizza anche in azioni permanenti di visibilità e supporto: in diverse sedi aziendali - tra cui Roma (Palazzo Orizzonte Europa), Milano (Diamond Tower), Firenze, Scandicci, Assago e Verona - sono installate stabilmente le “panchine rosse”, simboli universali di contrasto alla violenza di genere. Ogni panchina è dotata di un QR code che rimanda direttamente ai servizi di sostegno di Scarpetta Rossa, offrendo un accesso immediato a risorse di aiuto e al numero antiviolenza 1522.







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