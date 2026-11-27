Banco BPM, Morningstar DBRS migliora Trend a Positivo e conferma rating "BBB (high)"

Si tratta della terza agenzia che assegna ai rating emittente della banca una prospettiva positiva

(Teleborsa) - Morningstar DBRS ha migliorato a Positivo da Stabile il Trend sul rating emittente di lungo periodo di Banco BPM , confermando contestualmente tale rating a "BBB (high)".



Anche gli altri rating assegnati dall’agenzia sono stati confermati, compresi il rating emittente di breve periodo a "R-1 (low)", con Trend Stabile, e il rating sui depositi a lungo termine ad "A (low)", con Trend Stabile. La valutazione intrinseca (Intrinsic Assessment) è stata mantenuta a "bbb (high)".



L’azione di rating - si legge in una nota - riflette il continuo miglioramento della redditività della Banca, ritenuta più sostenibile grazie alla maggiore diversificazione dei ricavi, unitamente alla disciplina sui costi e a un basso costo del rischio. Tiene inoltre conto degli ulteriori progressi nella qualità degli attivi (grazie alla strategia proattiva di de-risking, a elevati livelli di copertura e a una gestione prudente del rischio), nonché del rafforzamento nella patrimonializzazione.



Tali elementi sono stati ritenuti importanti anche per affrontare un contesto operativo potenzialmente più sfidante. Dopo S&P Global Ratings e Fitch Ratings, si tratta della terza agenzia che assegna ai rating emittente di Banco BPM una prospettiva positiva.

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