(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha confermato i rating "BBB-/A-3"
di lungo e breve termine su Banco di Desio e della Brianza
, con outlook stabile. La revisione segue l'accordo firmato
dalla banca per acquisire l'85,32% della Cassa di Risparmio di Orvieto da MedioCredito Centrale, dopo l'avvio della trattativa in esclusiva il 13 ottobre scorso. Il corrispettivo comunicato dalla banca è di circa 124 milioni di euro, e il perfezionamento dell'operazione resta soggetto alle autorizzazioni delle autorità.
La Cassa di Risparmio di Orvieto è una piccola banca retail con circa 1,67 miliardi di euro di attivi a fine 2025, pari all'8,5% circa di quelli di Banco Desio
. La sua presenza è concentrata nel centro Italia, in particolare in Umbria, oltre che in Lazio e Toscana.
Secondo S&P, l'acquisizione è coerente con la strategia del gruppo e con la sua storia di piccole operazioni opportunistiche
per rafforzare la rete fisica, e consoliderebbe la presenza nel centro Italia avviata nel 2014 con l'acquisizione della Banca Popolare di Spoleto. L'agenzia ritiene però che l'operazione non sia trasformativa: per dimensioni e natura delle attività, non contribuirà in modo significativo alla scala o alla diversificazione del business rispetto a concorrenti più grandi e con rating più elevati.
L'outlook stabile riflette l'attesa che la banca mantenga una solida base di capitale nel 2027-2028, proseguendo con una crescita prudente e rafforzando la propria posizione competitiva
a livello regionale attraverso l'ampliamento dell'offerta, la diversificazione dei ricavi e lo sviluppo digitale. Un upgrade, considerato al momento remoto, sarebbe possibile solo con un significativo miglioramento del profilo finanziario o di business, tale da compensare la limitata scala e diversificazione della banca.