Milano
14:43
51.146
+2,41%
Nasdaq
3-nov
28.180
0,00%
Dow Jones
3-nov
51.787
-0,38%
Londra
14:43
10.839
+1,88%
Francoforte
14:43
26.376
+1,98%
Mercoledì 4 Novembre 2026, ore 15.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: pioggia di acquisti su Banco Desio
Piazza Affari: pioggia di acquisti su Banco Desio
Migliori e peggiori
,
In breve
04 novembre 2026 - 12.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Brilla la
banca con sede a Desio
, che passa di mano con un aumento del 5,43%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: Heavy Buying on Banco Desio
Piazza Affari: strong performance for Banco Desio
Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco Desio
Banco Desio, acquisizione di CR Orvieto sarebbe coerente con obiettivi strategici
Titoli e Indici
Banco di Desio e della Brianza
+5,05%
Altre notizie
Piazza Affari: pioggia di acquisti sul settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
MCC tratta in esclusiva con Credem per cedere BdM e con Banco Desio per CRO
Piazza Affari: al centro degli acquisti Alerion Clean Power
New York: pioggia di acquisti su Bloom Energy
Piazza Affari: Piaggio Trades Higher
Piazza Affari: negative move for D'Amico
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto