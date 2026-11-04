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Piazza Affari: pioggia di acquisti su Banco Desio

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: pioggia di acquisti su Banco Desio
Brilla la banca con sede a Desio, che passa di mano con un aumento del 5,43%.
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