MCC vende l'85% di CR Orvieto a Banco Desio per 124 milioni di euro

(Teleborsa) - Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno (MCC) e Banco di Desio e della Brianza hanno sottoscritto il contratto di compravendita della partecipazione pari all'85,3% detenuta da MCC in Cassa di Risparmio di Orvieto (CRO) per un corrispettivo ad oggi pari a circa 124 milioni di euro.



Al 30 settembre 2026, CRO presenta un totale attivo pari a 1,7 miliardi di euro, impieghi verso la clientela pari a 1,4 miliardi di euro, una raccolta totale da clientela pari a 1,8 miliardi di euro e un CET1 Ratio superiore al 19%. Il perfezionamento è previsto entro il 30 giugno 2027.



Per Banco Desio l'operazione è coerente con il Piano Industriale del Gruppo che prevede lo sviluppo anche per linee esterne e il rafforzamento della presenza nel Centro Italia e consentirà di consolidare ulteriormente la posizione del Gruppo in aree geografiche già presidiate dalla propria rete di sportelli. Massima attenzione sarà rivolta alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla valorizzazione del capitale umano di CRO, si legge in una nota.



"L'accordo con Mediocredito Centrale rappresenta per Banco Desio un passo importante e coerente con il percorso di crescita delineato nel nostro Piano Industriale, ed è motivo di grande soddisfazione - ha commentato Stefano Lado, Presidente del Banco di Desio - Cassa di Risparmio di Orvieto è una realtà solida e radicata, con una storia di forte legame con la comunità locale. Affrontiamo questo ulteriore ampliamento della nostra presenza sul territorio con rispetto e con l'impegno di essere vicini alle famiglie, alle imprese e alle istituzioni dell'Umbria e di tutte le aree in cui la Cassa è presente. Le sinergie che l'integrazione renderà possibili saranno a beneficio di tutti: dei clienti, che potranno contare su un'offerta più ampia, delle persone di CRO, per le quali si apriranno nuove opportunità di crescita, delle comunità locali e dei nostri azionisti. Metteremo a disposizione l'esperienza e le competenze del nostro Gruppo per sostenere l'economia dei territori e costruire, insieme, un futuro di sviluppo condiviso".



"L'accordo raggiunto rappresenta un risultato importante e il riconoscimento del grande lavoro svolto in questi anni - ha detto Giorgio Toschi, Presidente di Mediocredito Centrale - Nel percorso di rilancio della banca abbiamo sempre messo al centro il territorio, la sua storia e il suo ruolo a supporto dell'economia locale. L'interesse dimostrato nei confronti dell'istituto e l'esito di questa operazione confermano il valore creato e il significativo percorso di crescita compiuto. È il risultato di un lavoro di squadra portato avanti con sinergia, e grande impegno del personale di CRO con il supporto di tutto il gruppo MCC, in coerenza e determinazione che oggi vede riconosciuto un progetto comune di rinascita e sviluppo".

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