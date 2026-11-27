BPER, riacquistate 3.020.000 azioni proprie tra il 20 e il 26 novembre

(Teleborsa) - BPER ha reso noto di aver acquistato, nel periodo dal 20 al 26 novembre 2026, complessivamente 3.020.000 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 12,1578 euro.



Le operazioni rientrano nel programma di riacquisto avviato il 2 settembre 2026 e sono state eseguite da Equita SIM in qualità di intermediario incaricato.



L'istituto di credito modenese ha inoltre precisato che al 26 novembre, dall'avvio del programma, sono state acquistate un totale di 34.107.122 azioni, pari a circa l'1,62% del capitale sociale, a un prezzo medio di 13,5071 euro per azione.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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