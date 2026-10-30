BPER Banca, buyback di 2,78 milioni di azioni nell'ultima settimana di ottobre

(Teleborsa) - BPER Banca ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 2 settembre 2026, complessivamente 2.780.000 azioni tra il 23 e il 29 ottobre, a un prezzo medio di 12,9725 euro per azione.



Al 29 ottobre, gli acquisti complessivi dall'avvio del programma ammontano quindi a 23.187.122 azioni, pari a circa l'1,10% del capitale sociale. L'esecuzione è affidata a Equita SIM in piena indipendenza sul mercato Euronext Milan.







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