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BPER Banca, buyback di 2,78 milioni di azioni nell'ultima settimana di ottobre

Azioni proprie, Finanza
BPER Banca, buyback di 2,78 milioni di azioni nell'ultima settimana di ottobre
(Teleborsa) - BPER Banca ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 2 settembre 2026, complessivamente 2.780.000 azioni tra il 23 e il 29 ottobre, a un prezzo medio di 12,9725 euro per azione.

Al 29 ottobre, gli acquisti complessivi dall'avvio del programma ammontano quindi a 23.187.122 azioni, pari a circa l'1,10% del capitale sociale. L'esecuzione è affidata a Equita SIM in piena indipendenza sul mercato Euronext Milan.


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